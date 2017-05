Detalles Categoría: Internacionales Publicado el Sábado, 27 Mayo 2017 21:37 Escrito por RNMA

Para conocer más detalles de la situación vivida en México, desde el programa de la RNMA, Enredando las Mañanas, conversamos con Mónica González, fotógrafa de la Red Periodistas de a Pie, quien nos contó cómo es hacer periodismo en su país y las implicancias del reciente asesinato de Javier Valdez Cárdenas, de quien nos compartió una emotiva semblanza.

Descargar audio

Javier Valdez Cárdenas era codirector de la revista Río Doce de Sinaloa, corresponsal del diario La Jornada, también colaboraba con la Agencia AFP y tenía a su cargo un semanario que trataba temas locales. Fue autor de diferentes libros. el último que escribió llamado Narcoperiodismo narra un poco la condición de los periodistas en México.

Era uno de los colaboradores de más alto nivel. Pertenecía a una de las redes solidarias más grandes a nivel nacional e internacional, una de las dos principales fuentes para poder investigar. Era uno de los personajes más reconocidos en cuanto a credibilidad en lo que pasa en esa zona con el crimen organizado, enfatiza Mónica González a la hora de contar quien era su compañero asesinado.

En este marco, denuncia que se ha ido incrementando el tono de las amenazas e intimidación, elevando ese semáforo que lxs periodistas están percibiendo. Están asesinando a las cabezas ejemplares de cada uno de los estados, periodistas con mayor trayectoria y credibilidad que son quienes están tratando de establecer escuelas en cada uno de los distritos federales del país..

Desde el sector de los gremios de prensa, responsabilizan al Estado, ya que no son hechos aislados, están vinculados con el crimen organizado. En lo que va del 2017, son cinco los periodistas asesinados en México. Señala que a esta altura, cualquiera se puede atrever a matar un periodista en dicho país, y es ahí donde reside el problema, es responsabilidad del Estado. Dice al respecto que necesitan una fiscalía especial independiente y que los y las periodistas son los que tienen que saber y elegir quién va a ser el fiscal, para que haya en el cargo una persona responsable y de confianza.

En cuanto a cómo se sigue ejerciendo la profesión del periodismo en un contexto de narco estado, Mónica responde citando a su compañero Valdez Cárdenas, frase enmarcada en una campaña realizada de por qué ser periodista en México:

“Porque me interesan las personas, me atañen sus ilusiones, dolores, esperanzas y tristezas, porque detrás de esos rostros, ojos, piel y labios hay un misterio inconsolable y potentoso, y uno debe confiar, que las personas tienen rostros, no son cifras, y ese es nuestro deber en México”

Para finalizar, contó a la audiencia sobre la Red Periodistica de a Pie de la que forma parte. Dicha Red está cumpliendo diez años, organización que desde sus inicios buscó poner en agenda temas sociales, buscando hacer periodismo desde la sociedad, desde los testimonios.